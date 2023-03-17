Четверо пропавших без вести на СВО уральцев нашлись в плену

Четверо военнослужащих из Свердловской области, которые числились пропавшими без вести на СВО, нашлись. «Живы. В плену. Включаем их в список на обмен. Родным информацию передал», – рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов.
Всего с начала спецоперации из плена были возвращены 16 военнослужащих.
Екатеринбург, Елена Сычева
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