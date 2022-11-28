15 военнослужащих из Свердловской области были освобождены из украинского плена

С начала спецоперации на Украине 11 военнослужащих из Свердловской области были вызволены из плена, сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Еще четверо мобилизованных, оказавшихся в плену, находятся в «листе ожидания». По словам омбудсмена, работа по возврату военнопленных проводится совместно с федеральным уполномоченным по правам человека и Минобороны РФ.

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что четверо военнослужащих из Свердловской области были освобождены на прошлой неделе. «В списке на обмен было трое свердловчан. По четвертому вопрос решался, видимо, тоже включили в список. Все пленные – из числа мобилизованных после 29 сентября. Все попали в плен под Сватово на севере Луганской Народной Республики. В плену продолжают оставаться и другие свердловчане, но о них говорить пока нельзя, чтобы не навредить. Работа по обмену будет продолжаться», – написал парламентарий в своем telegram-канале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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