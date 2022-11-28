российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 ноября 2022, 17:52 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

15 военнослужащих из Свердловской области были освобождены из украинского плена

С начала спецоперации на Украине 11 военнослужащих из Свердловской области были вызволены из плена, сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Еще четверо мобилизованных, оказавшихся в плену, находятся в «листе ожидания». По словам омбудсмена, работа по возврату военнопленных проводится совместно с федеральным уполномоченным по правам человека и Минобороны РФ.

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что четверо военнослужащих из Свердловской области были освобождены на прошлой неделе. «В списке на обмен было трое свердловчан. По четвертому вопрос решался, видимо, тоже включили в список. Все пленные – из числа мобилизованных после 29 сентября. Все попали в плен под Сватово на севере Луганской Народной Республики. В плену продолжают оставаться и другие свердловчане, но о них говорить пока нельзя, чтобы не навредить. Работа по обмену будет продолжаться», – написал парламентарий в своем telegram-канале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

Всех мобилизованных сотрудников «ВСМПО-Ависма» вернут домой / Двенадцать сотрудников «Ураласбеста» вернулись домой после ошибочной мобилизации / Родные мобилизованных в Свердловской области получили почти 23 тысячи выплат / Глава медфракции ЕГД отправил седьмую машину гуманитарной помощи для мобилизованных / Военным пенсионерам планируется сохранить повышенные пенсии при возобновлении службы / Больше 500 мобилизованных уральцев пожаловались на невыплаты / Песков о возможности второй волны мобилизации: «Не могу говорить за Минобороны» / Более 2200 детей мобилизованных получили право на бесплатное питание в школах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Частичная мобилизация,