Из плена вернулся еще один свердловский военнослужащий

В результате обмена военнопленными с Украиной, о котором вчера сообщило Минобороны РФ, возвращен еще один свердловский военнослужащий. Информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Да, счастье пришло еще в один дом, куда вернется солдат из плена. Благодарю главу города, который всегда был на связи. Сегодня в обмене 60 на 60 вернулся на родину и наш парень. Мы внесли его в список 16 ноября. Всем спасибо!» – написала в соцсетях региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Как стало известно «Новому Дню», речь идет о 31-летнем мобилизованном из Сухого Лога. У мужчины там жена и трое детей. Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию в госпитале.

«Всех возвращенных из плена направляют в Москву, где с ними работают медики, психологи, контрразведка. Целый ряд процедур предусмотрен. Военнослужащим дают небольшой отпуск, чтобы они увиделись с родственниками», – уточнил агентству депутат Госдумы Максим Иванов.

Напомним, с начала спецоперации из украинского плена были возвращены более десяти свердловских военных. Среди них есть как контрактники, так и мобилизованные после 29 сентября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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