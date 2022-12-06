Из украинского плена освобождены 60 российских военных

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных.

«6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что освобожденные военнослужащие самолетами ВКС России будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях военного ведомства. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – добавили в ведомстве.

Ранее сегодня врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что сегодня проходит очередной обмен военнопленными с Киевом «по формуле 60 на 60».

Это уже второй обмен пленными между Россией и Украиной с начала декабря. 1 декабря Пушилин сообщил о вызволении из плена 50 российских военнослужащих.

В конце ноября было проведено три обмена пленными с Киевом. В итоге домой вернулись 94 российских военнослужащих.

Москва, Наталья Петрова

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