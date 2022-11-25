Глава ДНР сообщил о третьем за последние три дня обмене пленными с Украиной

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной.

«Сегодня с Украиной проходит обмен по формуле 9 на 9. Среди освобожденных российских бойцов один из Донецкой народной республики», – написал он в Telegram.

Надо отметить, обмен пленными с Киевом проводится третий день подряд. Ранее из украинского плена удалось вернуть 85 российских военнослужащих. Так, 24 ноября из плена вернулись 50 россиян, 23 ноября Россия вернула 35 военнослужащих.

Донецк, Наталья Петрова

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