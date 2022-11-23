Из украинского плена освобождены 35 российских военных

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о состоявшемся сегодня, 23 ноября, между Россией и Украиной обмене пленными по формуле 35 на 35.

«В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики», – написал врио главы ДНР в своем телеграм-канале. Он добавил, что российская сторона возвращает Украине в основном военнослужащих ВСУ.

Напомним, 10 ноября врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих народной милиции ЛНР.

3 ноября Минобороны России сообщило, что из украинского плена освобождены 107 российских военнослужащих.

Донецк, Наталья Петрова

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