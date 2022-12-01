Из украинского плена вызволены еще 50 российских военных

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о новом обмене военнопленными с Украиной.

«Домой возвращаем 50 российских военнослужащих», – написал он в Telegram. По его словам, столько же пленных бойцов ВСУ «отдаем Украине».

«Среди освобождаемых 12 бойцов из Донецкой народной республики, 8 – из Луганской народной республики», – уточнил Пушилин.

Напомним, 28 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 23 защитников Луганской народной республики.

25 ноября врио главы ДНР рассказал о третьем обмене пленными с Украиной за последние три дня. По его словам, обмен прошел по формуле 9 на 9. Ранее из украинского плена удалось вернуть 85 российских военнослужащих. Так, 24 ноября из плена были вызволены 50 россиян, 23 ноября Россия вернула 35 военнослужащих.

Москва, Наталья Петрова

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