Из украинского плена освобождены 23 российских военных

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 23 российских военнослужащих.

«Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», – написал он в своем телеграм-канале.

Руководитель ЛНР добавил, что эти военные через многое прошли. «Все, как один, отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения. Всем будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация», – отметил Пасечник.

Он призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на условия содержания в лагерях для военнопленных на украинской территории и многочисленные свидетельства нарушения Украиной Женевских конвенций. «Требуем <…> принудить Киев соблюдать основополагающий принцип международного права – гуманность», – подчеркнул Пасечник.

Напомним, 25 ноября врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о третьем обмене пленными с Украиной за последние три дня. По его словам, обмен прошел по формуле 9 на 9. Ранее из украинского плена удалось вернуть 85 российских военнослужащих. Так, 24 ноября из плена вернулись 50 россиян, 23 ноября Россия вернула 35 военнослужащих.

Москва, Наталья Петрова

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