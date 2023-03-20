Туроператоры до сих пор должны туристам от 1,5 до 5 миллиардов рублей за отмененные поездки

Туроператоры по-прежнему не вернули туристам от 1,5 до 5 миллиардов рублей за туры, отмененные из-за пандемии и санкций. Бизнес ждет, что министерство экономразвития России примет какое-то решение.

«Изначально долг в 2021 году был порядка 40 миллиардов рублей (по другим оценкам – 50-60 миллиардов), был уменьшен до 7-8 миллиардов рублей. Сегодня оценки разные: от оптимистичных полутора миллиардов (с точки зрения государства) до пессимистичных пяти миллиардов (говорит бизнес). В основном долги сохраняются по направлениям, по которым не было возобновлено авиасообщение. Например, Китай. Откроется авиасообщение – часть долга будет реализована. Европа остается закрытой, тут либо обмен на туры в другие страны, либо возврат денег», – рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в «ТАСС-Урал».

По его словам, вопрос о долгах туроператоров после расформирования Ростуризма решают с министерством экономического развития России. «Продления постановления №1073 (позволяло не возвращать долги до конца 2022 года – прим. ред) не было. Но были предложены другие варианты: ввести льготное кредитование для туроператоров, либо позволить выдавать ваучеры на внутрироссийские направления или на туры в третьи страны, – рассказал Юрий Барзыкин. – Даже полтора миллиарда рублей без господдержки – значимая сумма. Самые крупные потребконфликты (например, когда туроператоры банкротились) касались сумм, которые были в два раза меньше. Повесить эти долги только на туроператоров было бы несправедливо, да, ответственность за туры несут они, но никакой их вины за ковид или закрытие стран нет».

Вице-президент РСТ добавил, что решение на государственном уровне может быть принято в ближайшее время. Ранее президент Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе говорила о долге 2-3 миллиарда рублей, она также считает, что без помощи государства вернуть деньги будет крайне сложно.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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