На Урале стали еще чаще умирать и реже рожать

Свердловскстат обнародовал данные о рождаемости и смертности в Свердловской области за первый месяц этого года.

Число умерших в 1,8 раза превысило число родившихся. Разрыв оказался больше, чем в январе прошлого года, тогда умерших было больше в 1,7 раза. В январе 2023 года на Среднем Урале родились 3216 человека, умерли 5748, в том числе 12 младенцев до года. В прошлом году, отметим, умерших малышей было больше, 18.

Ранее «Новый День» сообщал, что из Свердловской области после событий 24 февраля стали чаще уезжать, чем приезжать сюда. За первые пять месяцев 2022 года в общей сложности миграционная убыль составила 2460 человек.

Екатеринбург, Марина Иванова

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