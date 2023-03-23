В Свердловской области начался процесс обновления участковых избирательных комиссий

В Свердловской области стартует формирование участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий. Всего будут обновлены составы 2393 УИК, сообщили в областном избиркоме.

Численный состав участковых комиссий будет утвержден ТИК не позднее 29 марта 2023 года. Предложения по кандидатурам принимаются с 30 марта по 28 апреля. Согласно законодательству, выдвигать кандидатов в состав УИК могут политические партии, общественные объединения, собрания избирателей по месту жительства или работы, а также муниципальные депутаты. Напомним, процесс масштабного обновления УИК затронет и Екатеринбург, где в сентябре состоятся выборы нового созыва городской думы. Из 570 действующих участковых комиссий здесь будут обновлены 544.

Как ранее писал «Новый День», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» составят окончательные списки своих кандидатов в апреле. Представители большинства партий заявляли, что предпочтение будет отдаваться действующим членам УИК, так как у них уже есть опыт. Хотя «Справедливая Россия» не исключила возможную чистку рядов. «Обновление затронет тех членов УИК, кто утерял связь с партией или отрицательно зарекомендовал себя в ходе последних избирательных кампаний. В целом СР обладает надежным составом представителей в УИК. Но всегда есть неприятные исключения. С теми, кто по тем или иным причинам уклоняется от профессиональной защиты чистоты и законности процесса голосования и подсчета на участках, нам не по пути», – заявлял ранее руководитель регионального отделения партии Андрей Кузнецов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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