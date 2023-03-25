Возбуждено уголовное дело об убийстве двух детей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о гибели двоих детей.

Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга: «Уголовное дело возбуждено и расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство двух малолетних». На место происшествия выезжал координировать работу следователей лично и.о. руководителя регионального СКР полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов, на месте работают следователи и криминалисты СКР области. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. Все обстоятельства трагедии выясняются».

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сообщение о гибели двух мальчиков, 2015 г.р. и 2018 г.р., поступило сегодня вечером. «Сейчас следователи и полицейские отрабатывают различные версии произошедшего. Проводится опрос соседей, выясняются условия, в которых воспитывались дети, выясняется род деятельности родителей погибших детей. Также устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства», – сообщил он.

Как уже сообщал «Новый День», тела детей были найдены сегодня в частном доме в Железнодорожном районе. По данным СМИ, мальчиков убила мать, после чего покончила с собой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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