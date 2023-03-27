Бастрыкин взял на контроль расследование убийства двух детей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства двух детей в Екатеринбурге.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе СКР.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 25 марта в частном доме по улице Леваневского в Екатеринбурге нашли тела двух мальчиков, 2015 и 2018 г.р., с признаками насильственной смерти. По сообщениям СМИ, детей убила мать, страдающая психическим расстройством. После убийства женщина покончила с собой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух малолетних».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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