В Екатеринбурге женщина убила двух детей и покончила с собой

Страшная история произошла сегодня в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Женщина убила двух своих маленьких детей, а потом совершила самоубийство.

По сообщению портала e1.ru, погибшую звали Натальей. Она жила с мужем и двумя детьми в частном секторе, со стороны семья выглядела нормальной. «Детям, по предварительной информации, 5 и 8 лет. Сегодня, 25 марта, Наталья убила их. После этого она пришла к многоэтажке на Технической и совершила самоубийство», – пишут коллеги.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку. «По имеющейся информации, сегодня, 25 марта 2023 года, в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга в частном доме обнаружены тела двоих малолетних детей, 2015 г.р. и 2018 г.р. На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района г. Екатеринбурга Максим Барзенцов», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будут выясняться обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе деятельности органов системы профилактики.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели малолетних детей.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2022 года 37-летняя женщина убила троих своих детей – мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. Женщину поместили в СИЗО. Она заявила своему адвокату, что кто-то, возможно, муж, подливал ей какое-то вещество, от которого у нее были видения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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