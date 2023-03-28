Руководство «Тотального диктанта» про Нижний Тагил: «У нас было много стереотипов об этом городе»

Руководители проекта «Тотальный диктант» признались, что были удивлены, когда получили от Нижнего Тагила заявку на получение статуса столицы акции в 2023 году. «У нас существовали стереотипы о Нижнем Тагиле, сформированные массовой культурой», – признался исполнительный директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Он рассказал, что Нижний Тагил стал первым за всю историю проекта городом, не являющимся региональным центром, но при этом получившим статус столицы «Тотального диктанта»

«Конечно, у всех нас, и у участников акции в стране в какой-то момент существовали стереотипы о Нижнем Тагиле. Когда узнали, что Нижний Тагил заявился как претендент на статус столицы, мы удивились. Потому что массовой культурой сформировано некоторое количество стереотипов о городе (речь, вероятно, о сериале «Наша Раша», герои которого были из Нижнего Тагила и вели себя вызывающе, – прим. ред.). Но команда проекта в Нижнем Тагиле сначала своей заявкой, а потом своей работой развеяла эти стереотипы. И сегодня мы можем говорить, что Нижний Тагил – не только заводское сердце страны, но и большой культурный развитой город», – прокомментировал Вячеслав Беляков.

Как уже сообщалось, «Тотальный диктант» пройдет в этом году 8 апреля. Писать диктант по тексту приморского писателя Василия Авченко будут в сотнях городов в 41 стране. Всего в акции примут участие очно порядка 150 тысяч человек, онлайн – около миллиона.

Центральной площадкой «Тотального диктанта» станет Демидовский железоделательный завод в Нижнем Тагиле. Именно там будет читать текст сам автор – Василий Авченко. Ожидается, что он приедет 6 апреля, и до акции познакомится с городом, его заводами и культурой. А после «Тотального диктанта» проведет встречу с читателями.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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