На популярных площадках «Тотального диктанта» в Екатеринбурге закончились места

В Екатеринбурге на многих площадках «Тотального диктанта» уже закрыта регистрация, поскольку закончились места. В основном это – культурные учреждения, где текст будут читать публичные люди.

По данным сайта акции, мест уже нет в «Коляда-театре», Ельцин-центре, библиотеке Белинского, «Эрмитаже-Урал», на Свердловской киностудии и других интересных площадках. Но по-прежнему можно зарегистрироваться в самой большой аудитории – в Демидовском зале УрФУ, а также в школах, гимназиях, библиотеках.

Интересно, что в Нижнем Тагиле, который в этом году стал столицей акции «Тотальный диктант», места есть почти на всех площадках, за исключением музея «Демидовская дача» (где читает мэр города Владислав Пинаев). В том числе, еще можно зарегистрироваться для участия на Демидовском железоделательном заводе, где текст прочитает сам автор – Василий Авченко.

Напомним, «Тотальный диктант» пройдет в этом году 8 апреля. Писать диктант по тексту приморского писателя Василия Авченко будут в сотнях городов в 41 стране. Всего в акции примут участие очно порядка 150 тысяч человек, онлайн – около миллиона. Кто будет диктором на площадках, мы рассказывали здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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