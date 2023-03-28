Мэры, вице-мэры, актеры и драматурги: кто будет читать текст «Тотального диктанта» на Урале

Завтра, 29 марта, откроется регистрация на офлайн-площадки проведения «Тотального диктанта». На некоторых ожидается аншлаг из-за именитых чтецов, так что лучше подать свою заявку заранее. Кроме автора текста Василия Авченко, который прочитает в Нижнем Тагиле, диктант на площадках Свердловской области будут читать драматурги Николай Коляда и Анна Богачева, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, а также актеры, тележурналисты и ведущие.

Нижний Тагил

Как ранее писал «Новый День», Нижний Тагил в этом году стал столицей проведения «Тотального диктанта». Поэтому на главной площадке – Демидовском железоделательном заводе – читать текст будет сам автор, писатель Василий Авченко. Всего в городе откроют 35 площадок, на которых ждут 3 тысячи тагильчан, – рассказала координатор акции «Тотальный диктант» в Нижнем Тагиле Елена Сухих.

«Будет площадка в самом маленьком музее России – «Лисьегорской башне». Там читать будет драматург Анна Богачева, а писать будут всего два человека. В Нижнетагильском драмтеатре диктовать будет актер Игорь Булыгин, площадка примет 300 человек. В Доме-музее Булата Окуджавы прочитает Евгений Горенбург, основатель «Старого Нового рока» и Ural Music Night. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прочитает текст в музее «Демидовская дача», – сообщила на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» Елена Сухих.

Тагильчанам обещали устроить настоящий праздник. На некоторых площадках будут выступать фольклорные ансамбли, пройдут ярмарки народных промыслов, будут чаепития. Регистрация завтра откроется на странице Нижнего Тагила на сайте «Тотального диктанта».

Екатеринбург

В Екатеринбурге в этом году будет порядка 30 площадок – на пять больше, чем в 2022-м. Всего очно написать диктант смогут 2 тысячи человек, рассказал координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге, председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов.

Самой большой площадкой станет Демидовский зал УрФУ (на Ленина, 51) – там читать будет телеведущий Константин Зущик. Впервые в этом году откроется площадка «Тотального диктанта» в «Коляда-театре» (читает сам Николай Коляда). В «Эрмитаж-Урале» диктовать текст будет вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, в библиотеке Белинского – министр культуры области Светлана Учайкина. В «Гринвиче» – экс-депутат заксо и основатель сетей общепита Иван Зайченко. В «ГЦСИ Екатеринбург» – режиссер и директор Центра современной драматургии Антон Бутаков. Посмотреть все площадки Екатеринбурга можно здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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