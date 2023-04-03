На довыборах в Арамили будет досрочное голосование

На этой неделе начинается досрочное голосование на довыборах депутатов думы Арамильского городского округа. Оно пройдет с 5 по 15 апреля. Избиратели смогут проголосовать на участке по месту жительства в рабочие дни с 16:00 до 20:00, в выходные дни – с 10:00 до 14:00.

Для досрочного голосования обязательна уважительная причина. Это может быть отпуск, командировка, рабочий или учебный режим, выполнение государственных или общественных обязанностей, сообщается на сайте Арамильской городской территориальной избирательной комиссии. Также с 6 апреля избиратели могут подать в участковую комиссию заявление о голосовании на дому, если по состоянию здоровья они не могут посетить избирательный участок в основной день выборов – 16 апреля.

Напомним, жители Арамильского округа выбирают трех депутатов местной думы по избирательному округу №1. В голосовании могут принять участие свыше 3,6 тысячи избирателей. На довыборах зарегистрировано 12 кандидатов: три от «Единой России», два от КПРФ, два от «Справедливой России», три от ЛДПР и два самовыдвиженца.

Довыборы в Арамили были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Валерия Блинова, Марины Мишариной, Алексея Мишина в течение одного года. Марина Мишарина в июле 2022 года стала главой Арамильского округа, в ноябре 2022 года ее первым замом был назначен Алексей Мишин. Депутат Валерий Блинов был найден мертвым на берегу реки в декабре 2021 года. Правоохранительные органы не нашли в происшествии следов криминала.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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