На довыборах в Арамили проголосовало почти 15% избирателей

Сегодня в городе Арамили проходят дополнительные выборы трех депутатов местной думы. Как сообщает областной избирком, по данным на 18:00, явка избирателей составила 14,73%. Голосование продлится до 20:00. Довыборы проходят в избирательном округе № 1, где находятся всего два участка – № 1100 и № 1101.

Как ранее писал «Новый День», в довыборах участвуют 12 кандидатов: три от «Единой России», два от КПРФ, два от «Справедливой России», три от ЛДПР и два самовыдвиженца. В голосовании могут принять участие свыше 3,6 тысячи жителей, зарегистрированных по округу.

Довыборы в Арамили были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Валерия Блинова, Марины Мишариной, Алексея Мишина в течение года.

Арамиль, Ангелина Сергеева

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