В пригороде Екатеринбурга горит 10 гектаров сухой травы

На окраине Екатеринбурга загорелись поля сухой травы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, возгорание началось в 15:44 на улице Ротной в поселке Совхозном. Дым от пожара виден из нескольких районов города.

Прибывшие на место пожарные установили, что на площади 10 гектаров горит сухая растительность. Огонь быстро распространяется из-за порывистого ветра, поэтому под угрозой оказались жилые дома на улице Ротной. Работу спасателей также осложняет удаленность источников воды. На борьбу с природным пожаром направлены 8 единиц техники и 39 сотрудников МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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