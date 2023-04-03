Пожарные остановили огонь в 10 метрах от жилых домов

Пожарные остановили распространение огня в поселке Совхозном на двух участках. До жилых домов огню оставалось пройти всего 40 и 10 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Тушение пожара продолжается. Для ликвидации локальных очагов используются ранцевые огнетушители. Для разведки в зоне действия пожара задействованы беспилотники. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара развернут оперативный штаб.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня днем на окраине Екатеринбурга загорелись поля сухой травы. Пожар начался в 15:44 на улице Ротной в поселке Совхозном. Дым от пожара виден из нескольких районов города.

На площади 10 гектаров горит сухая растительность. Работу спасателей осложняет удаленность источников воды. На борьбу с природным пожаром направлены 8 единиц техники и 39 сотрудников МЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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