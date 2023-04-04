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Вторник, 4 апреля 2023, 10:22 мск

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На Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге

В Свердловской области объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Погодные условия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе, на территории региона возможен смог. Предупреждение действует до 20 часов 5 апреля.

Напомним, вчера на окраине Екатеринбурга случился крупный природный пожар. В поселке Совхозном выгорело 7 гектаров сухой травы, огонь едва не дошел до жилых домов. Роспотребнадзор провел исследования воздуха в районе пожара и не выявил превышений ПДК загрязняющих веществ а атмосфере.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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