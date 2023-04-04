В Стамбул – 56 тысячи, в Дубай – 86: авиабилеты на майские праздники начали расти в цене

За месяц до начала майских праздников цены на туры и авиабилеты с вылетом из Екатеринбурга существенно выросли по сравнению с мартовскими показателями. Перелет в Стамбул и обратно обойдется в 63 тысячи рублей на человека, в Дубаи – в 88 тысяч, по России можно уложиться в 10-15 тысяч рублей за билет туда-обратно.

Как ранее рассказывали турагенты, популярными у уральцев направлениями в этом году стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва, санатории Северного Кавказа, Казань. Из зарубежных направлений – Турция, ОАЭ, Египет. По всем этим направлениям цены уже выросли.

Авиабилеты подорожали на 1,5-12 тысяч рублей

По российским направлениям стоимость билетов увеличилась не сильно – на 2-3 тысячи рублей за билет в оба направления. Например, перелет до Сочи и обратно на вторые майские (6-9 мая) стоит от 22,5 тысячи рублей без багажа против 19 тысяч рублей в марте. Санкт-Петербург с марта подорожал до 16,3 тысяч рублей на человека (+1,5 тысячи), Москва – до 10 тысяч (+2 тысячи). А вот зарубежные направления прибавили существенно. Слетать в Стамбул на те же даты стоит от 56 тысяч рублей без багажа (в марте было 44 тысячи), в Анталью – от 53 тысяч (+ 10 тысяч), в Дубай – от 86 тысяч рублей (цена осталась на прежнем уровне), в Баку – от 39 тысяч рублей (+5 тысяч).

Туры выросли в цене на 10 тысяч и больше

В марте мы писали и о минимальных ценах на турпакеты в популярные российские города. За месяц цена на многие путевки тоже поднялась. Самый экономичный вариант в Сочи стоит сейчас от 57 тысяч рублей на двоих за перелет и 3 ночи в гостевом доме без питания (было – 48 тысяч рублей). Тур с размещением в отеле 2-3* стоит уже от 60 тысяч, в 4* – от 75 тысяч, в 5* – от 100 тысяч рублей (включен завтрак).

Свободных санаториев в Пятигорске осталось не очень много. Минимальная цена у одного из крупных туроператоров – 80 тысяч рублей за три ночи в пансионе уровня 4*. Но в цену включены завтраки, обеды и ужины. В марте такой пансионат стоил от 55 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге у туроператоров закончились блоки мест в отелях экономсегмента, поэтому сейчас в продаже туры с размещением в гостиницах 3-4*. Минимальная стоимость – 61 тысяча рублей за двоих с перелетом (в марте были варианты за 44 тысячи рублей, но в отелях скромнее).

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/789046.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»