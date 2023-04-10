Получивший взятку мясорубкой и люстрой доцент избежал реального срока

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему доценту УрФУ, который в обмен на хорошие оценки получил от студентов электромясорубку, люстру и вертикально-сверлильный станок.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Кировский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде штрафа в 1 млн рублей, а также на 2,5 года лишил его права заниматься преподавательской деятельностью. В СУ СКР добавляют, что во время следствия были допрошено более 30 свидетелей. Кроме того, суд арестовал имущество обвиняемого (изделия из золота и серебра на сумму более 800 тысяч рублей). Свою вину фигурант так и не признал.

Как уже сообщал «Новый День», расследование в отношении коррупционера было начато по инициативе УрФУ. «Антикоррупционная комиссия вуза рассмотрела обращения студентов о вымогательстве преподавателя кафедры подъёмно-транспортных машин и роботов в феврале 202 года. Тогда же материалы дела были переданы в правоохранительные органы», – сообщили там. Интересно, что марку и модель мясорубки преподаватель-взяточник обсуждал со студентами отдельно. Подарок стоил 11 тысяч рублей. Преподаватель уволился из университета в марте 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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