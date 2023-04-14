Под Екатеринбургом во время снегопада легковушка врезалась в столб

На 332-м километре трассы Пермь – Екатеринбург накануне вечером случилась серьезная авария. В условиях снегопада водитель автомобиля Hyundai Solaris не справилась с управлением, машина съехала с проезжей части и врезалась в столб. В результате ДТП пострадали два человека: 27-летняя женщина, которая была за рулем, и 22-летний пассажир. Оба были госпитализированы с различными травмами.

Как уже сообщал «Новый День», в Екатеринбург пришло резкое похолодание. В городе за ночь выпало 2,5 мм снега, на дорогах образовалась гололедица. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на опасные погодные условия. Автомобилистам следуют соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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