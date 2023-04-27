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Четверг, 27 апреля 2023, 08:34 мск

Новости Екатеринбург

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Завершается выдвижение на праймериз ЕР в гордуму Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге – последний день приема документов от желающих принять участие в праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатов в городскую думу.

На этот момент зарегистрированы 88 участников праймериз, из них 11 – действующие депутаты городской думы. Еще несколько человек, в том числе глава города Алексей Орлов, подали документы, но еще не зарегистрированы.

Напомним, в сентябре 2023 года горожане будут избирать 25 депутатов по одномандатным округам и всего 10 депутатов по партийным спискам, а не 18/18, как было в 2018 году. Накануне Ленинский районный избирком Екатеринбурга опубликовал новую схему одномандатных округов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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