В майские праздники из Кольцово отправятся рейсы в 77 городов

В период майских праздников из Екатеринбурга напрямую можно улететь по 77 направлениям, большинство из которых российские. Популярными будут Сочи, Минводы, Москва, Санкт-Петербург и зарубежные Анталья, Стамбул, Дубай.

«С 29 апреля по 9 мая включительно аэропорт Кольцово обслужит более 1,7 тысячи рейсов. Пиковым днем ожидается понедельник 8 мая. В этот день в Кольцово запланированы к выполнению 167 взлетно-посадочных операций», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Для уральцев будут доступны прямые рейсы на отечественные курорты – Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Калининград. За границу можно будет отправиться как на морские курорты – в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай, так и в богатые своими достопримечательностями Стамбул, Ереван, Самарканд, Минск и многие другие города. Регулярные и чартерные полетные программы из Екатеринбурга будут выполнять 35 авиакомпаний.

Как ранее писал «Новый День», на майские праздники особой популярностью пользуются туры в Сочи, Минводы, Москву и Санкт-Петербург, а также все теплые направления.

«Майские праздники – традиционно любимые многими выходные. Люди уже устали от зимы, а лето еще не наступило. Но уже хочется тепла, поэтому многие едут в Турцию, есть даже те, кто уже купается в море. Начинаются рейсы в Казахстан, на курорт Актау. Эмираты и Египет – тоже традиционно любимые направления у уральцев. Дальше по остаточному принципу – Таиланд и всякая экзотика», – рассказывали ранее турагенты.

Добавим, что в последние дни резко упали цены на путевки в Турцию. Туры на двоих из Екатеринбурга стоят от 58-70 тысяч рублей за 5 ночей в отелях 4* на «все включено».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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