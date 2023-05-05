«Формируется наследственная аристократия»: зачем депутаты ведут своих детей на выборы

С каждым годом в российских регионах все явственнее проявляется тенденция: дети депутатов всех уровней выдвигают свои кандидатуры на выборах. «Новый День» спросил у политологов, почему это происходит и как к этому относиться.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что ничего удивительного в таком явлении нет. «Это связано с тем, что у нас формируется наследственная аристократия, – считает эксперт. – Это далеко не только российская тенденция, она общемировая, и политические династии вполне себе характерны и для США, и для Китая, где есть так называемые принцы. К примеру, Си Цзиньпин – сын очень высокопоставленного руководителя времен Мао, репрессированного, а потом реабилитированного при Дэн Сяопине. Думаю, надо понимать, что любой вид деятельности, особенно такой как политика, располагает к тому, что появляются своего рода династии. А дальше уже надо смотреть на конкретного человека – насколько он адекватен, насколько он эффективен».

«Это логично – политикам надо, с одной стороны, побеспокоиться о трудоустройстве своих отпрысков, с другой стороны – хочется ввести элемент новой аристократии, – рассуждает профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин. – Это против принципов демократии, но мы явно видим это в странах, которые позиционируют себя эталоном демократии. Но стоит помнить: в политике главное – не происхождение, а все-таки твой собственный бэкграунд, способности, коммуникативные навыки, харизма. Чаще всего наши яркие политические деятели – это люди, сделавшие себя сами, а представители династий во втором-третье поколениях, мягко говоря, не харизматичны. Достаточно посмотреть на детей Жириновского. Харизма не передается по наследству, она или есть, или ее нет. Да, попытки такого рода можно зачесть, но сложно сказать, насколько они будут успешными. Скорее всего, эти дети политиков не станут депутатами, а будут искать себя в других сферах».

Как уже сообщал «Новый День», на праймериз «Единой России» в гордуму в Екатеринбурге выдвинулись сыновья четырех депутатов. В округе № 10 подали документы сын депутата заксо Александр Вегнер (ныне – сотрудник администрации Екатеринбурга) и сын депутата Госдумы Прохор Чепиков (накануне он снял свою кандидатуру). Еще два наследника депутатских семей решили начать свою карьеру в других округах. Сын депутата Госдумы Александр Альшевских (сейчас – замдиректора частной охранной организации) выдвигается по округу № 8, сын бывшего депутата ЕГД Шарапова, Анатолий Шарапов-младший, подал документы в округе № 24.

Есть подобные примеры и на федеральном уровне. В конце апреля кадровая комиссия ЦК КПРФ рекомендовала выдвинуть на пост мэра Москвы внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова – Леонида Зюганова.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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