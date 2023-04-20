В КПРФ определились с кандидатом на пост мэра Москвы

Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ рекомендовала выдвинуть в качестве кандидата на пост мэра Москвы лидера КПРФ Геннадия Зюганова – Леонида Зюганова.

Как сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, решение было принято накануне единогласно – у него «за плечами два созыва в гордуме, он хорошо знает проблемы Москвы и пользуется внутрипартийной поддержкой». «Это молодой, яркий и перспективный кандидат, у которого достаточно авторитета и опыта для такой кампании», – цитирует Афонина ТАСС.

Лидер КПРФ в интервью «КП» подтвердил, что его внук будет участвовать в предстоящих выборах мэра Москвы в качестве кандидата. При этом политик опроверг свою причастность к этому решению. «Его там фракция КПРФ поддержала, его выдвинули партийные организации. Обсуждали на нашей кадровой комиссии. Я в это дело не вмешиваюсь. Но, с другой стороны, он уже много лет избирался по одномандатному округу N 22 столицы, в очень сложном округе – крупнейший промышленный центр, там находятся авиационный, научно-исследовательский институты, генералитет проживает. В Москве Леонида знают», – пояснил лидер КПРФ.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в сентябре в рамках единого дня голосования. Ранее «Справедливая Россия – За правду» выдвинула кандидатом на пост столичного градоначальника лидера московского отделения партии, первого заместителя фракции «эсеров» в Госдуме Дмитрия Гусева.

Москва, Светлана Антонова

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