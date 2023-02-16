Стал известен кандидат на пост мэра Москвы от «Справедливой России»

«Справедливая Россия – За правду» выдвинула кандидатом на пост мэра Москвы лидера столичного отделения партии, первого заместителя фракции «эсеров» в Госдуме Дмитрия Гусева.

Сегодня накануне партийной конференции лидер «эсеров» Сергей Миронов сообщил, что рекомендует Президиуму Центрального совета партии одобрить кандидатуру Гусева.

«Как председатель Совета регионального отделения столицы Дмитрий Геннадьевич работает на самых сложных участках работы в городе. Убежден, что Дмитрий Геннадьевич успешно справится и с новой поставленной перед ним задачей», -заявил Миронов.

Напомним, выборы мэра Москвы намечены на единый день голосования в сентябре 2023 года. Действующим главой российской столицы является Сергей Собянин.

Москва, Светлана Антонова

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