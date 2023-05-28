Двухлетний мальчик, выпавший из окна в Березовском, скончался

Двухлетний малыш, который накануне выпал из окна третьего этажа в Березовском, скончался в реанимации. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Ребенок получил травму, не совместимую с жизнью, и скончался в медучреждении, куда был доставлен после случившегося. По данному факту следственным отделом по г.Берёзовский СУ СК России по Свердловской области организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства случившегося», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Как писал «Новый День», трагедия произошла вчера днем на улице Февральской, 28 в Березовском. Мать мальчика вместе с ним пришла в гости к подруге. Пока взрослые пили чай, дети играли в соседней комнате.

Напомним, в Свердловской области только за первые полтора месяца прошлого лета 12 детей выпали из окон. Трагедии происходят вовсе не в семьях алкоголиков и маргиналов, разбиваются дети из вполне благополучных семей. Часто малыши падают, оперевшись на москитную сетку, которая не выдерживает даже веса кошки. Предотвратить ЧП могут блокираторы. «Новый День» рассказывает, какие есть приспособления для безопасности детей и сколько это стоит.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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