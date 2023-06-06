Приговор Евгению Ройзману* оспаривает прокурор

Прокурор Дмитрий Соколов, который участвовал в уголовном процессе против Евгения Ройзмана (признан иноагентом), в последний день все же подал апелляционную жалобу на приговор бывшему мэру Екатеринбурга.

«05.06.2023 года прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Соколовым Д.С. принесено апелляционное представление, которое было возвращено для пересоставления. Приговор в законную силу не вступил», – сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Напомним, 19 мая судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга Николай Тараненко зачитал приговор бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан физлицом-иноагентом). Судья заявил, что Ройзман* признан виновным по ч.1 ст. 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Ему назначено наказание в виде штрафа 260 тысяч рублей, как и просил прокурор.

После вступления приговора в силу с Ройзмана* должны были снять наложенные судом ограничения – запрет на посещение публичных мероприятий и пользование интернетом.

Напомним, свою вину подсудимый не признал, от дачи показаний отказался. Как уже сообщал «Новый День», Ройзману* вменяют в вину, что 1 июля 2022 года во время прямого эфира на своем YouTube-канале он пытался убедить подписчиков в негативном характере использования Вооруженных сил РФ за пределами территории России.

* признан физическим лицом – иноагентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

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