Прокуратура объяснила, зачем внесла и тут же забрала апелляцию на приговор Ройзмана*

Прокуратура Свердловской области объяснила, зачем внесла апелляцию на приговор экс-мэру Евгению Ройзману (иноагент), а на следующий день отозвала документ. В надзорном ведомстве объяснили, что им несвоевременно вручили копию приговора, так что гособвинитель не знал достоверно мотивировочное решение суда и правильно ли в финальной версии вердикта изложили позицию гособвинения. «После вручения приговора он был изучен государственным обвинителем, и сегодня апелляционное представление было отозвано в связи с законностью и обоснованностью приговора суда», – объяснили в ведомстве.

Напомним, приговор был вынесен еще 19 мая, сейчас он вступил в силу. Ройзмана* признали виновным по ч.1 ст. 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Ему назначено наказание в виде штрафа 260 тысяч рублей. Посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом бывшему мэру можно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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