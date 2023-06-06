Прокурор отозвал апелляцию на приговор Ройзману*

Прокурор Дмитрий Соколов отозвал свою апелляцию на приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда. Таким образом, вынесенный 19 мая приговор вступил в законную силу.

Напомним, судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга Николай Тараненко зачитал приговор бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан физлицом – иноагентом). Судья заявил, что Ройзман* признан виновным по ч.1 ст. 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Ему назначено наказание в виде штрафа 260 тысяч рублей, как и просил прокурор.

После вступления приговора в силу с Ройзмана* снимаются наложенные судом ограничения – запрет на посещение публичных мероприятий и пользование интернетом.

* признан физическим лицом – иноагентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

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