Полиция нашла девушку, которая купила детям 30 бутылок алкоголя и пачку печенья (ФОТО)

Сотрудники полиции опрашивают 20-летнюю Екатерину из Первоуральска, которая накануне помогла компании школьников приобрести более 30 бутылок спиртного. Ей грозит статья 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя».

Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. «В начале она по просьбе несовершеннолетних купила в трех магазинах порядка 20 бутылок пива Esse. Затем по пути следования на водоем дополнительно приобрела три бутылки водки «Березка», а еще чуть позже – бутылку коньяка, бутылку ликера и еще семь бутылок пива Esse. А из закуски – всего одну упаковку печенья на 11 человек. От такой «шикарной» еды и такого количества смешанного алкоголя не только подросток, но даже крепкий мужик вскоре почувствовал бы себя плохо», – отметил полковник Горелых.

В отношении родителей пострадавших подростков возбудят административные дела по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание детей». Расследование инцидента находится на личном контроле начальника свердловского главка МВД Александра Мешкова.

Напомним, вчера в Первоуральске десять детей 11-12 лет отравились алкоголем. Все они были доставлены в больницу, двое попали в реанимацию. Сейчас восемь подростков уже выписаны домой, еще двое продолжают лечение.

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Первоуральск, Елена Владимирова

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