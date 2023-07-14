Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по пожару в Шайдурихе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели на пожаре жительницы села Шайдуриха. Об этом сообщили в СК России.

Всего после пожара возбуждено два уголовных дела. Первое – по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Второе – по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая гибель человека).

Представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга пояснил, что такие тяжёлые последствия пожара могли возникнуть из-за непринятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего лесные угодья. «В ходе расследования будет установлено, в полной ли мере уполномоченные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, проводили необходимые мероприятия, направленные на недопущение данной ситуации, а также на минимизацию последствий изначально возникшего пожара», – заявил он.

Напомним, вечером 12 июля в селе Шайдуриха Невьянского района начался масштабный пожар, пришедший из леса. Из-за сильного ветра огонь распространялся слишком быстро. Всего был уничтожен 41 дом, из них 13 использовались как постоянное жилье, остальные – как дачи. Без крова остались 35 человек, в том числе трое детей. В пожаре погибла 71-летняя женщина, двое мужчин получили ожоги кистей и ног.

13 июля губернатор Куйвашев посетил Шайдуриху и встретился там с жителями села. Куйвашев объяснил, на какую помощь они могут рассчитывать, и пообещал вернуться через две недели, чтобы проверить, как идет восстановление сгоревших домов. Некоторые жители задавали очень жесткие вопросы, например, кто виноват в том, что на сигналы уральцев, сообщавших, что огонь из леса подбирается к жилью, не реагировали ответственные службы.

Невьянск, Елена Владимирова

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