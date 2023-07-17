Совет директор ВСМПО-Ависма утвердил нового руководителя

На уральском предприятии ВСМПО-Ависма, крупнейшем в мире производителе титана, снова сменилось руководство. По решению совета директоров корпорацию возглавил Дмитрий Трифонов. Соответствующий приказ подписан сегодня, 17 июля.

Как сообщает пресс-служба предприятия, Дмитрий Трифонов работает в корпорации ВСМПО-Ависма с 1984 года. Он прошел трудовой путь от прокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала АВИСМА в Пермском крае. На предыдущей должности Трифонов проработал десять лет.

За последние три года в корпорации сменилось пять генеральных директоров. С января 2021 года пост занимал Дмитрий Осипов, он уволился в апреле по личным обстоятельствам. В 2022 году у ВСМПО-Ависма начались проблемы – крупнейший заказчик Boeing приостановил закупку титана у российского предприятия. Корпорация была вынуждена искать другие рынки сбыта, в том числе внутри России. В январе 2023 года на ВСМПО-Ависма возник конфликт между руководством и профсоюзом. Рабочие были недовольны индексацией окладов на 6% и грозились записать обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В результате переговоров было принято решение повысить оклады трудовому коллективу на 9%.

Дмитрий Трифонов, фото ВСМПО-Ависма

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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