Суд оставил бывших заместителей глав СК и прокуратуры под арестом

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников бывших высокопоставленных силовиков Михаила Бусылко, Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова. Все трое обвиняются во взяточничестве.

По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга от 21 июня 2023 года каждому из подсудимых была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 октября 2023 года. Защита пыталась обжаловать это постановление. Прокурор настаивал оставить меру пресечения без изменений. Заслушав доводы сторон, областной суд отказал в удовлетворении апелляций.

Бывший первый заместитель главы СКР по Свердловской области Михаил Бусылко, экс-заместитель областного прокурора Дмитрий Чуличков были задержаны осенью 2019 года по подозрению в получении крупных взяток при посредничестве их знакомого – адвоката Владислава Вострецова. В августе 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал их виновными в коррупционном преступлении. Бывшего следователя приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, бывший прокурор лишился классного чина и приговорен к 9 годам строгого режима. Вострецов получил 9 с половиной лет. Бусылко и Чуличков в суде заявляли о своей невиновности.

В январе 2023 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил приговор бывшим силовикам. Уголовное дело было направлено на пересмотр обратно в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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