В Свердловской области потушили лесной пожар, уничтоживший дома в Шайдурихе

Спасатели полностью потушили природный пожар в Невьянском районе, который стал причиной ЧП в селе Шайдуриха. Как сообщает близкий к свердловским властям телеграм-канал «Не для протокола», возгорание было обнаружено 12 июля. Его удалось локализовать 16 июля на площади 1400 гектаров. Полностью потушить огонь пожарные смогли лишь вечером 24 июля.

«С огнем ежедневно боролись более 100 человек: специалисты Авиалесоохраны из Свердловской области, Тюмени, Карелии, Йошкар-Олы, сотрудники МЧС, арендаторы лесных участков. В тушении участвовали самолет-амфибия Бе-200 и вертолеты Ми-8», – отмечается в сообщении.

Как ранее писал «Новый День», страшный пожар в селе Шайдуриха уничтожил 41 дом. Без крова остались 35 человек. В пожаре погибла 71-летняя женщина, двое мужчин получили ожоги кистей и ног. Жители села задавали властям жесткие вопросы, почему на их сигналы о начавшемся лесном пожаре не реагировали ответственные службы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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