Из предвыборной гонки в Екатеринбурге выбыли 6 кандидатов, в том числе один «двойник»

Шесть кандидатов-самовыдвиженцев выбывают из предвыборной кампании в Екатеринбурге, так как не сдали в срок необходимое число подписей избирателей в свою поддержку. Об этом сообщил «Новому Дню» председатель Ленинской РТИК Екатеринбурга Вадим Антошин.

Среди тех, кто не успел собрать подписи – кандидат по округу № 3 Максим Черкашин, который, вероятно, должен был оттянуть часть голосов у общественника Валерия Черкашина.

Также не сдал необходимые документы (уже во второй раз) кандидат по округу № 17 Эдуард Мансуров, который сегодня утром проиграл уже второй суд по оспариванию решения избиркома об отказе в регистрации.

Кроме них, не успели со сдачей подписных листов самовыдвиженцы Алексей Абросимов (3 округ), Александра Зяпаева (5 округ), Павел Овсянников (4 округ),Альберт Фаттахов (7 округ).

Остальные 37 самовыдвиженцев необходимые документы сдали. После их проверки окружные избиркомы примут решения о регистрации кандидатов или об отказе в ней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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