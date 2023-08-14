Епархия предупреждает о мошенниках, которые звонят от имени митрополита и вымогают деньги

В Свердловской области снова активизировались мошенники, которые используют имя митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Они звонят свердловчанам и под разными предлогами пытаются вымогать деньги.

Как рассказали в Екатеринбургской Епархии, мошеннические звонки поступают через мессенджер WhatsApp. Злоумышленники ставят на аватар фотографию митрополита и звонят от его имени.

Этот виду жульничества уже несколько лет. В 2021 году неизвестные от имени митрополита обзванивали крупные предприятия и просили денег. В начале этого года аферисты уговаривали прихожан пожертвовать средства якобы на съемки фильма.

Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, митрополит рекомендовал в таких случаях звонить в приемную Екатеринбургской епархии или писать на почту.14:49

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»