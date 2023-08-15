Бывший главный следователь Свердловской области назначен представителем президента в судебной коллегии

Бывший глава регионального управления СКР Михаил Богинский назначен представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей Свердловской области. Указ о назначении подписал Владимир Путин.

Михаил Богинский родился в 1969 году в Казани. Окончил Казанский государственный университет, много лет работал в прокуратуре. С 2007 по 2018 год – руководитель СУ СКР по Тюменской области, с 2018 по 2023 год – руководитель СУ СКР по Свердловской области.

В марте этого года он вышел на пенсию по выслуге лет и вскоре получил должность главного федерального инспектора по Свердловской области. На этом посту он проработал четыре месяца – до нового назначения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»