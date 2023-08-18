В Екатеринбурге побит очередной температурный рекорд: +30,9° в августе еще не было

Сегодня в Екатеринбурге побит очередной температурный рекорд. Днем метеостанция зарегистрировала +30,9°. На данный момент это самая высокая температура за август за все время наблюдений.
Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем канале «Погода в Екатеринбурге». Кроме того, впервые с 12 июля была превышена отметка в +30 градусов.
Напомним, июль-2023 стал самым жарким за последние восемь лет в Екатеринбурге. Температурные рекорды были побиты неоднократно.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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