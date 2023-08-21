Банковские вклады, иномарки и элитные квартиры: чем владеют кандидаты в заксо по Ирбитскому округу

Ирбитский районный избирком опубликовал сведения о доходах и имуществе за 2022 год кандидатов в заксобрание Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу.

Кандидат от «Единой России», бывший депутат заксо Алексей Коробейников в прошлом году заработал 2 млн 392 тысячи рублей в ООО «Агро-Актив», где он трудится заместителем генерального директора. В собственности у кандидата – земельный участок площадью 763 кв. м в Сысерти, дом с баней там же (647 кв. м), в Екатеринбурге три квартиры от 34 до 67 кв. м и три нежилых помещения. Из движимого имущества у Коробейникова есть автомобиль БМВ Х5 (2015 г.), судно Bayliner 160 BR (2005 г.), прицеп «Караван» US1710-70-ST-GL (2004 г.) и снегоход Adventure, GT 900 ACE (2014 г). На имя кандидата открыто пять счетов в Сбербанке и один – в ВТБ, но все они пусты.

Его соперник и однофамилец, коммунист Николай Коробейников, в прошлом году заработал 547,3 тысячи рубля в качестве помощника депутата Екатеринбургской гордумы и получил пенсию на сумму 185 тысяч рублей. Никакой недвижимости у кандидата от КПРФ нет, только автомобиль «Дэу Матиз» 2011 г. и два банковских счета, на одном 742 рубля, на другом – 22 968 рублей.

Самозанятый Егор Максимов, которого выдвинули «Новые люди», задекларировал следующие доходы: 1 млн 334 тысячи рублей – гонорар от товарища по партии, депутата Госдумы Александра Демина; 600 тысяч рублей – доход от продажи имущества; доходы от операций с валютой – 15 тысяч; страховые выплаты – 27 300 рублей; процент по вкладу в Сбербанке – 0,30 руб. У кандидата нет ни недвижимости, ни авто. На его имя открыты 11 банковских счетов с суммами от 0 до 8120 рублей.

Кандидат от ЛДПР Михаил Семейкин заработал 467 тысяч рублей в качестве финансового директора Туринского АТП. Кроме того, он указал доход от предпринимательской деятельности – 12 млн 28 тысяч рублей, дивиденды от ООО «Туринское АТП» – 724 400 рублей и от ООО «Туринское АП» – 472 400 рублей, проценты по банковским вкладам – 39,5 тысячи и 136,3 тысячи рублей. В собственности у Семейкина – 1/5 доля земельного участка площадью 722 кв. м в Туринске, 1/10 дома площадью 157 кв. м и три квартиры в Екатеринбурге, в том числе две – в элитном ЖК «Макаровский» (в совместной собственности), два машиноместа там же, 29 банковских счетов на общую сумму более 5 млн рублей. Кроме того, избирком отмечает, что кандидат не указал два автомобиля – «Дэу Матиз» и «Бронто X7G», счет в Сбербанке на 100 тысяч рублей и счет в «Банке Синара» – 4276 рублей.

Кандидат от СРЗП Олег Фоминых, работающий исполнительным директором Ирбитского МУПа «Ирбит-Авто-Транс», за год получил зарплату в 588 тысяч рублей и пенсию сотрудника МВД – 323,4 тысячи рублей. В собственности у Фоминых три земельных участка в Ирбите (от 382 до 447 кв. м), дом (в совместной собственности с женой), автомобиль «Джип Компасс» 2007 г. У него 11 банковских счетов, самый крупный – на 27 738 рублей. Также избирком отметил, что кандидат не указал два автомобиля ВАЗ – 1987 и 1997 годов выпуска.

Напомним, мандат по Ирбитскому округу освободился в сентябре 2022 года, когда заксобрание досрочно прекратило депутатские полномочия первого вице-спикера Виктора Шептия в связи с делегированием его в Совет Федерации от губернатора. Выборы пройдут 9-10 сентября.

Ирбит, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»