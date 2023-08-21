Троих детей нашли запертыми в квартире с мертвыми родителями

На Урале вновь повторилась история, когда в квартире с умершими родителями находят детей. На этот раз инцидент произошел в Асбесте. Сегодня утром в квартире дома на проспекте Ленина нашли тела супругов без признаков криминальной смерти. В квартире с ними находились их трое детей – девочки пяти, четырех и одного года. Все они живы, их здоровью ничего не угрожает.

Тела мужчины и женщину направлены на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

В региональном полицейском главке добавили, что скончавшемуся мужчине было 33 года, его супруге – 32. Оба они были ранее судимы. Он – за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков. Она – за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время представители МВД двух найденных девочек поместили до завершения разбирательства в одно из местных социальных учреждений, где они будут находиться в безопасности и под круглосуточным присмотром взрослых, а третью, самую маленькую, – в больницу для тщательного обследования», – пояснил руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

Он уточнил, что в воскресенье семья принимала гостей, вечером все было в порядке. «20 августа Юлия и Александр были в адекватном состоянии, готовили ужин. Вероятнее всего, что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой. Более подробные и точные обстоятельства выясняют сыщики уголовного розыска и следователи СКР», – добавил он.

Напомним, при схожих обстоятельствах были найдены весной этого года тела двух супругов в квартире на Сортировке. С ними были заперты двое детей – двухлетний мальчик и девочка, которой не исполнилось и года. Дети пробыли без еды и воды несколько дней, они были сильно истощены, но чудом выжили. Помог случай – малыш открыл воду из крана, чтобы напиться самому и напоить сестру, и вода стала литься на пол, подтапливая соседей. Тогда двери взломали. Позднее выяснилось, что родители малышей умерли от передозировки наркотиков. При этом источники «Нового Дня» объясняли, что они, скорее всего, употребили метадон, думая, что принимают мефедрон.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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