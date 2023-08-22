Прокуратура: мать троих детей, найденная мертвой с мужем, состояла на учете в ПДН

32-летняя мать троих детей, которую накануне обнаружили мертвой в квартире в Асбесте, недавно была поставлена на учет в ПДН. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области, которая начала свою проверку по факту обнаружения тел двух родителей.

«Мать несовершеннолетних в августе 2023 года поставлена на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних городского отдела полиции. В отношении нее территориальной комиссией по делам несовершеннолетних применена мера административного взыскания в виде предупреждения. До этого сведений о неблагополучии в данной семье в субъекты системы профилактики не поступало», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство проверит, как органы ПДН соблюдали требования законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура проконтролирует жизнеустройство всех трех дочек погибших. Сейчас двое старших (им 4 и 5 лет) находятся в социальном учреждении, годовалая девочка – в больнице.

Напомним, 21 августа в Асбесте в квартире дома на проспекте Ленина нашли тела супругов без признаков криминальной смерти. С ними находились трое их детей – девочки одного года, четырех и пяти лет. Скончавшемуся мужчине было 33 года, его супруге – 32. Оба ранее судимы. Он – за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков. Она – за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал «Новому Дню», детей ждет реабилитация, после чего будет решаться вопрос об их жизнеустройстве: «Законом предусмотрено, что в первую очередь рассматривается вариант устройства детей к родственникам. Но нужно все детально изучать».

Напомним, при схожих обстоятельствах были найдены весной этого года тела двух супругов в квартире на Сортировке. С ними были заперты двое детей – двухлетний мальчик и девочка, которой не исполнилось и года. Дети пробыли без еды и воды несколько дней, они были сильно истощены, но чудом выжили. Помог случай – малыш открыл воду из крана, чтобы напиться самому и напоить сестру, и вода стала литься на пол, подтапливая соседей. Тогда двери взломали. Позднее выяснилось, что родители малышей умерли от передозировки наркотиков. При этом источники «Нового Дня» объясняли, что они, скорее всего, употребили метадон, думая, что принимают мефедрон.

Асбест, Ольга Тарасова

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