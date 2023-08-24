Сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств проиндексируют зарплаты на 10,9%

Правительство Свердловской области увеличит индексацию зарплат сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств. Повышение должностных окладов предусмотрено с 1 октября 2023 года.

«Ранее для сотрудников Уральской авиабазы и лесничеств была предусмотрена индексация окладов на 5,5%. Из областного бюджета выделены дополнительные средства на повышение размера индексации до 10,9%. Речь идет о 1,2 тысячи сотрудников Уральской авиабазы и порядка тысячи сотрудников 30 лесничеств», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Всего из регионального бюджета на индексацию окладов лесных пожарных и лесничих дополнительно выделено 26,5 миллионов рублей.

В мае 2023 года в Свердловской области сложилась экстремальная ситуация с лесными пожарами. Сотрудники Уральской авиабазы работали почти круглосуточно. Но как выяснилось позднее, пожарные за этот период недополучили свыше 31,1 миллионов рублей. Долги по зарплате были погашены только после вмешательства прокуратуры.

В июне на Уральской авиабазе сменился руководитель. Прежний директор Роман Лежнин подал в отставку, на его место пришел директор Березовского лесничества Александр Петров – пока он работает в статусе исполняющего обязанности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»