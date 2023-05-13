Урал в огне и дыму. Итоги недели РИА «Новый День»

Свердловская область за минувшую неделю пережила чрезвычайную ситуацию с лесными пожарами. Как уральцы спасали поселки и деревни от огня, почему начались массовые возгорания и когда уйдет смог – обо всем этом в традиционных итогах нашего агентства.

Область в огне

Катастрофические лесные пожары на Среднем Урале начались с 6 мая. Крупные возгорания произошли на территории городских округов Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Верхней Пышмы, Березовского, Ревды, Сухого Лога, Талицы, Тугулыма, Сосьвы, Камышлова и Ирбита. Поселок Первомайский под Режом почти полностью был эвакуирован из-за угрозы взрыва на пороховых складах, а всего за два дня из деревень и поселков вывезли 1240 жителей. Большинство из них смогли вернуться в свои дома, когда угроза распространения огня на населенные пункты была снята. За майские праздники в Свердловской области выгорело 100 тысяч га леса. Росавиалесохрана признала ситуацию с лесными пожарами в регионе чрезвычайной. К вечеру 12 мая площадь пожаров удалось сократить до 50 тысяч га. Сотрудники МЧС и добровольцы продолжают бороться с огнем.

Смог

Из-за природных пожаров свердловские муниципалитеты окутал плотный смог. В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней стоит запах гари в воздухе, жители Режа вот уже неделю задыхаются от дыма. Роспотребнадзор выявил многократное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере в пяти муниципалитетах. По прогнозам метеорологов, смог продержится на Среднем Урале как минимум до вечера 17 мая. Санитарные врачи советуют не открывать окна в ночные и утренние часы, отказаться от длительных прогулок, носить защитные маски и чаще проводить влажную уборку в помещениях. Длительное воздействие смога и дыма может вызвать не только проблемы с дыханием, но и аллергии, экземы и общее снижение иммунитета. В группе риска – пожилые люди, «хроники» и беременные женщины.

Кто виноват?

В первые дни пожаров среди свердловчан распространились слухи о неких диверсантах, которые разъезжают по области на машинах и поджигают сухие леса из ракетниц. Версию о поджогах изначально выдвинуло и региональное Минприроды. Спустя несколько дней губернатор Евгений Куйвашев публично заявил, что такие сообщения о злоумышленниках – чушь. В большинстве случаев пожары возникают из-за неосторожности и беспечности местных жителей. За майские праздники лесные патрули составили 205 протоколов о нарушении пожарной безопасности, а сотрудники Госпожнадзора возбудили 24 уголовных дела.

Обмеление водохранилищ

Засушливая погода на Урале способствует не только распространению лесных пожаров, но и снижению запасов пресной воды в местных водохранилищах. Даже весной, во время паводка, уровень рек остается недостаточно высоким, а озера и пруды мелеют. «Новый День» поговорил со специалистами и выяснил, насколько ситуация критична для региона.

День Победы

Мероприятия в честь 9 Мая в Екатеринбурге посетили около 150 тысяч человек. Самыми популярными стали военный парад на площади 1905 года, гала-концерт с участием певца SHAMAN и вечерний фейерверк. Традиционно парад Победы с ретротехникой прошел в Верхней Пышме. Как уральцы отмечали праздник, можно посмотреть здесь.

Парад в День Победы 9 мая 2023 года

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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