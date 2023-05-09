В параде Победы в Екатеринбурге приняло участие около 2 тысяч человек

В Екатеринбурге прошел военный парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЦВО, сегодня на площадь 1905 года вышло около 2 тысяч человек и более 30 единиц современной и исторической боевой техники. Впервые в составе механизированной колонны войск Екатеринбургского гарнизона были задействованы боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», боевые машины РСЗО «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Астейс» с колесной формулой 4×4 и 6×6.

В день Победы по главной площади уральской столицы торжественным маршем прошли парадные расчеты, представляющие управление штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, ветеранские объединения Свердловской области, мотострелковый полк танковой дивизии, железнодорожное соединение, подразделения Росгвардии, а также ГУ ФСИН по Свердловской области, Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России.

Традиционно открывала торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Екатеринбургского Суворовского военного училища. Помимо пешего расчета в параде Победы принимали участие экипажи современной и исторической военной техники.

По сложившейся уже традиции парадную механизированную колонну возглавлял легендарный танк Т-34 с бортовым номером 1-25. Данная машина принимала участие в боевых действиях на Курской дуге, а также в освобождении Европы.

В заключение парада военнослужащие роты почетного караула и музыканты военного оркестра продемонстрировали показательные выступление и плац-концерт.

Всего к военному параду 9 Мая в Екатеринбурге привлечено около 2 тысяч человек, более 30 единиц военной техники.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»