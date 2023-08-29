Новая ледовая арена в Екатеринбурге будет готова в декабре 2024 года

Спортивный директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков рассказал о ходе строительства многофункциональной ледовой арены в центре Екатеринбурга. После корректировки сроков объект планируется сдать в эксплуатацию к декабрю 2024 года.

«Оборудование закуплено, слава богу, были найдены способы. Сейчас идет монтаж на арене. Началось тестирование медиафасада, многие, может быть, уже заметили эти пробные внешние работы. Мы надеемся, что к Новому году будет тестовая заливка льда на арене. Ледогенераторы и холодильные установки уже смонтированы. Инженерное оборудование в порядке. С весны строители квартируют внутри здания, степень готовности объекта увеличивается с каждым месяцем, и мы надеемся, что график будет выдержан. В планах – сдать арену в декабре 2024 года», – рассказал Максим Рябков на предсезонной пресс-конференции ХК «Автомобилист».

Как уже сообщалось, спортивное сооружение займет около 100 тысяч квадратных метров при высоте 43 метра. Ядром объекта будет игровое поле, вокруг него появится десяток раздевалок с возможностью трансформации. В будущем новая арена станет домашней площадкой команды «Автомобилист». Там можно будет проводить соревнования международного уровня как минимум по 11 видам спорта, а также конгрессы и концерты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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